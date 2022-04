CINÉLAND Missillac Missillac Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

CINÉLAND Missillac, 11 mai 2022, Missillac. CINÉLAND bibliothèque 27 rue du Château Missillac

2022-05-11 14:30:00 – 2022-05-11 15:00:00 bibliothèque 27 rue du Château

Missillac Loire-Atlantique CINÉLAND : LA BIODIVERSITÉ À HAUTEUR D’ENFANT MERCREDI 11 MAI À 14H30

Venez découvrir à la bibliothèque des court-métrages pour la jeunesse sur le thème de la biodiversité !

Dans le cadre de notre partenariat avec le Parc Naturel Régional de Brière, la bibliothèque intercommunale participera au Village de la Biodiversité à Missillac le week-end du 14-15 mai. Dès 4 ans /Gratuit

Sur réservation

bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr

02.40.19.32.31 ou 09.61.61.18.72 pendant les ouvertures au public Renseignements et réservations :

Bibliothèque Intercommunale de Missillac 02 40 19 32 31 ou 09 61 61 18 72

E.mail : bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr bibliothèque 27 rue du Château Missillac

