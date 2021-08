CinéKids – septembre 2021 Forum des images, 5 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 29 septembre 2021 :

mercredi, dimanche de 10h30 à 19h

C’est la rentrée pour les Cinékids ! Un film, un débat ou une animation et un goûter, pour tous les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans tous les mercredis et dimanches après-midi au Forum des images !

Moussaillons, hissons la grand-voile, ce nouveau trimestre des CinéKids prend le large à la découverte des trésors de l’océan ! À bâbord, Dory et Nemo nagent dans le sillage des requins et tortues, de l’orque Willy et de Moby Dick. À tribord, les armadas des pirates Rackham le Rouge, Anne Providence et du Capitaine Crochet se préparent à l’abordage ! Après une escale sur les îles de Vaiana et Ponyo, les lumières des phares irlandais et de l’hôtel de monsieur Hulot signent la fin du périple. D’ici là, que résonne la corne de brume et partons pour un fantastique voyage sur l’océan ! ⛵

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME de septembre

> Dimanche 5 septembre à 10h30 : Avant-première Ma mère est un gorille (et alors ?) de Linda Hambäck, en présence de la réalisatrice. Animations avant et après la séance (coloriage, photocall, stand maquillage et goûter). Gratuit !

> Dimanche 12 septembre à 11h : Sur l’océan, ciné-concert accompagné en direct par le groupe Science Fiction.

> Mercredi 22 septembre à 15h : Le Monde de Nemo de Andrew Stanton et Lee Unkrich, À partir de 5 ans, séance suivie d’un débat.

> Dimanche 26 septembre à 15h : Images de rêves, ciné-philo animé par Ollivier Pourriol, À partir de 8 ans.

> Mercredi 29 septembre à 15h : Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. À partir de 6 ans, séance suivie d’un débat.

