CinéKids – novembre 2022 Forum des images, 2 novembre 2022, Paris.

Du mercredi 02 novembre 2022 au mercredi 30 novembre 2022 :

mercredi, dimanche

de 15h00 à 17h00

. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Un film, un débat ou une animation et un goûter, pour tous les cinéphiles en herbe de 18 mois à 9 ans, tous les mercredis et dimanches après-midi au Forum des images !

Alors que les jours raccourcissent et laissent plus de place à la nuit, réfugiez-vous en salle avec les CinéKids, pour frissonner et rire à la fois ! Résolvez le mystère du lapin-garou avec Wallace et son chien Gromit, accompagnez Petit Vampire et son ami Michel à l’école, tressaillez avec Édouard aux mains d’argent, franchissez la porte secrète pour rencontrer votre « autre mère » comme Coraline…

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE NOVEMBRE !

Mercredi 2 novembre à 15h – dès 7 ans

La Famille Addams de Barry Sonnenfeld suivi d’un débat

Mercredi 9 novembre à 15h – dès 9 ans

La Nuit du chasseur de Charles Laughton suivi d’un débat

Dimanche 13 novembre à 15h – dès 5 ans

Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou de Nick Park et Steve Box suivi d’un atelier de fabrication de folioscopes

Mercredi 16 novembre à 15h – dès 6 ans

Petit Vampire de Joann Sfar suivi d’un débat

Dimanche 20 novembre à 16h – dès 4 ans

Les Trois Brigands de Hayo Freitag

Mercredi 23 novembre à 15h – dès 8 ans

Coraline d’Henry Selick suivi d’un débat

Dimanche 27 novembre à 15h – dès 7 ans

Edward aux mains d’argent de Tim Burton suivi d’un débat

Mercredi 30 novembre à 15h – dès 8 ans

L’Homme invisible de James Whale suivi d’un débat. Film présenté en version originale sous-titré français.

Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris

© Gebeka Films (3)