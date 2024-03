CinéKids mars 2024 : C’est pas du jeu ! Forum des images Paris, dimanche 3 mars 2024.

Du dimanche 03 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans. payant

7,20 € tarif plein

5,80 € tarif réduit

5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

4,50 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité)

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Rendez-vous les mercredis et dimanches après-midi pour un film suivi d’un débat ou d’une activité et d’un goûter, pour tous les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans !

Être fair-play, ça n’est pas qu’une histoire de sport ! À l’arrivée du printemps, les CinéKids vous proposent donc d’accompagner une dernière fois vos héro·ïnes préféré·es dans leurs compétitions quotidiennes, qu’elles soient sportives ou familiales. Artiste ou sportif·ve en herbe, quelle que soit votre activité préférée, ce mois-ci, il y en a pour tous les goûts : alors à vos marques, prêt·es, partez !

Les séances de mars

• dimanche 3 mars à 15h : Reprise du festival international du court métrage de Clermont-Ferrand :

Séance spéciale famille

Les programmes jeunes publics du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand sont l’occasion pour les enfants de découvrir les pépites du 7 e art et de connaître leurs premières émotions sur grand écran.

Séance spéciale famille.

À partir de 5 ans.

• mercredi 6 mars à 15h : Charlot se met au sport ! de Charlie Chaplin

Les aventures de Charlie Chaplin tantôt boxeur (en devenir) ou serveur (en patins), pour toujours plus de cascades et maladresses !



À partir de 5 ans.

Précédé d’une lecture par la médiathèque de la Canopée.

• dimanche 10 mars à 15h : Ballerina de Éric Summer, Éric Warin

Passionnée de danse, la jeune Félicie rêve des feux de la scène et de la ville lumière. Accompagnée de son ami Victor, la jeune fille fuit son orphelinat breton, bien déterminée à réaliser son rêve.

Les jeunes danseur·ses en herbe auront l’occasion de montrer leurs talents à l’issue de la projection. N’hésitez pas à revêtir vos habits de lumière pour danser comme Félicie, ou, encore mieux, comme vous-mêmes !

Présenté par Yann Descamps, maître de conférences en histoire du sport.

mercredi 13 mars à 15h : Il va y avoir du sport !

À vélo, à ski ou en roller, au hockey, au foot ou au taekwondo, les personnages de ces courts métrages démontrent leurs capacités sportives ! Un programme de films d’animation drôle et enjoué, plein de (bon) esprit de compétition.

À partir de 5 ans.

Suivi d’un atelier collage « Crée ton vélo » !

• dimanche 17 mars à 15h : Happy Feet, de George Miller

Banni par les siens parce qu’il ne sait pas chanter, Mumble, un jeune manchot virtuose des claquettes, part à la recherche de ceux et celles qui le comprendront.

À partir de 7 ans.

Projection suivie d’un débat.

• mercredi 20 mars à 15h : Les Douze Travaux d’Astérix, de René Goscinny, Albert Uderzo

Au programme : course à pied, lancer du javelot ou encore escalade ! L’un des passages au cinéma les plus réussis de notre célèbre Gaulois.

À partir de 8 ans.

Projection suivie d’un débat.

• dimanche 24 mars 16h : La Grande Course au fromage, de Rasmus A. Sivertsen

Quand Solan et Monsieur Grigoux découvrent l’ancienne tradition de course au fromage qui opposait leurs villes, ils voient là l’occasion de montrer une bonne fois pour toutes qui est le meilleur !

Un bon moment à partager en famille, et pourquoi pas, avant de déguster un bon fromage !

À partir de 4 ans.

Projection suivie d’un débat.

• mercredi 27 mars à 15h :

Les Mondes de Ralph, de Rich Moore

« Ralph la casse » est le personnage mal-aimé d’un jeu vidéo des années 1980. Pourtant, il ne rêve que d’une chose : être adoré de tou·tes ! Un Disney pop, bourré de références, pour tous les âges !



À partir de 6 ans.

Projection suivie d’un débat.

• dimanche 31 mars à 15h : Billy Elliot, de Stephen Daldry

Dans une ville minière du Nord de l’Angleterre, Billy découvre la danse. Craignant le jugement de son père et de son frère, il commence à s’entraîner en cachette.

À partir de 9 ans.

Projection suivie d’un débat.

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cinekids-2023-2024 +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/infos-pratiques/tarifs-et-abonnements/tarifs

