CinéKids – mai 2022 Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CinéKids – mai 2022 Forum des images, 4 mai 2022, Paris. Du mercredi 04 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 :

mercredi, dimanche

de 15h00 à 17h00

. payant 7 € tarif plein / 5,50 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 12 ans et les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Un film, un débat ou une animation et un goûter, pour tous les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans tous les mercredis et dimanches après-midi au Forum des images ! D’avril à juillet, les CinéKids invitent les familles à un véritable festival de couleurs ! Vives, pastel, chaudes ou brillantes, toutes les nuances émaillent ce programme où la grisaille n’a pas sa place. Des décors en aplats de peinture aux costumes bariolés, les films et les séances spéciales (ciné-concerts, avant-première, ciné-philo…) du programme « Colorama » ouvrent tout un monde d’images et de personnages hauts en couleurs ! DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE MAI !

> Mercredi 4 mai

à 15h : Le Tableau de Jean-François Laguionie suivi d’un débat, dès 7 ans

> Dimanche 8 mai

à 15h : Le Petit Monde de Leo Lionni de Giulio Gianini suivi d’activités animées par Cinémas 93, dès 18 mois

> Mercredi 11 mai – Ciné-dessin

à 15h : Blanche-Neige et les sept nains de David Hand suivi de la création d’une fresque, dès 5 ans

> Dimanche 15 mai

à 15h : Les Aventures du baron de Münchhausen de Terry Gilliam suivi d’un débat, dès 8 ans

> Mercredi 18 mai

à 15h : L’Extraordinaire Voyage de Marona de Anca Damian suivi d’un débat, dès 7 ans

> Dimanche 22 mai

à 16h : Les Barbapapas se mettent au vert de Alice Taylor et Jonathan Taylor Thomas, dès 2 ans

> Mercredi 25 mai

à 15h : La Fameuse Invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti suivi d’un débat, dès 7 ans

> Dimanche 29 mai

à 15h : Le Magicien d’Oz de Victor Fleming suivi d’un débat, dès 6 ans Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cinekids-2021-2022

Marona © Cinéma Public Films

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse 2 rue du cinéma Ville Paris lieuville Forum des images Paris Departement Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CinéKids – mai 2022 Forum des images 2022-05-04 was last modified: by CinéKids – mai 2022 Forum des images Forum des images 4 mai 2022 Forum des images Paris Paris

Paris Paris