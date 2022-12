CinéKids – janvier 2023 Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CinéKids – janvier 2023 Forum des images, 4 janvier 2023, Paris. Du mercredi 04 janvier 2023 au dimanche 29 janvier 2023 :

. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. Tous les mercredis et dimanches, retrouvez la formule magique des CinéKids, qui propose un film suivi d’un débat et d’un goûter, pour les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans ! En ce mois de janvier, les CinéKids invitent à plonger tête la première dans les histoires et à découvrir des contrées magiques, comme Alice à la poursuite du lapin blanc. Il faut oser jeter un oeil del’autre côté du miroir pour un rendez‑vous avec tous les possibles : passé, futur, mondes imaginaires, différent ou parallèles prennent soudain vie ! La thématique de ce trimestre fait écho au cycle « Mondes parallèles » proposé du 18 janvier au 24 mars DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE JANVIER ! Mercredi 4 janvier à 15h – dès 8 ans Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda, suivi d’un débat. Dimanche 8 janvier à 15h – dès 7 ans L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen, suivi d’un débat. Mercredi 11 janvier à 15h – dès 5 ans Ernest et Célestine de Vincent Patar, Benjamin Renner et Stéphane Aubier, suivi d’un débat. Dimanche 15 janvier à 16h – dès 2 ans Osez l’inconnu !, carte blanche ciné Junior. Agneau culotté, arbre audacieux ou lynx gigantesque ont le goût du risque et nous embarquent dans un programme plein de liberté. Mercredi 18 janvier à 15h – dès 6 ans Alice au pays des merveilles, de Hamilton Luske, Wilfried Jackson et Clyde Geronomi signé Disney, suivi d’un débat. Dimanche 22 janvier à 15h – dès 8 ans Le Monde de Narnia : le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique, d’Andrew Adamson, suivi d’un débat. Mercredi 25 janvier à 15h – dès 7 ans Prix Benshi 2022 : séance surprise, accueil dès 14h30 pour un petit goûter accompagné d’activités et d’autres surprises. En partenariat avec Benshi, le guide du cinéma pour les enfants. En présence de Marie Depleschin, la marraine de cette année. Dimanche 29 janvier à 15h – dès 6 ans Le Magicien d’Oz de Victor Fleming, suivi d’un débat. Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cinekids-2022-2023

