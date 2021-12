Paris Forum des images île de France, Paris CinéKids – janvier 2022 Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CinéKids – janvier 2022 Forum des images, 5 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 05 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 :

mercredi, dimanche

de 15h00 à 18h00

payant

Un film, un débat ou une animation et un goûter, pour tous les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans tous les mercredis et dimanches après-midi au Forum des images ! De janvier à mars, les CinéKids explorent Paris, la ville lumière qui révèle toute sa beauté et sa poésie au cinéma. Sonneur de cloche, danseuse étoile ou petit rat gourmet parcourent Paris en décors réels, animés ou en carton-pâte, des beaux quartiers à la grande banlieue… Le charme unique de la capitale française saura séduire les spectacteur·rices petit·es et grand·es ! DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE JANVIER ! > Dimanche 2 janvier à 15h : Un Américain à Paris de Vincente Minnelli > Mercredi 5 janvier à 15h : Ballerina d’Éric Summer et Éric Warin > Dimanche 9 janvier à 15h : Hugro Cabret de Martin Scorsese > Mercredi 12 janvier à 15h : Le Bossu de Notre-Dame de Gary Trousdale et Kirk Wise > Dimanche 16 janvier à 15h : Ratatouille de Brad Bird > Mercredi 19 janvier à 15h : L’Étroit Mousquetaire de Max Linder > Dimanche 23 janvier à 15h : Mon oncle de Jacques Tati > Mercredi 26 janvier à 15h : Avril et le monde truqué de Franck Ekinci > Dimanche 30 janvier à 15h : Il était une ville, carte blanche au festival Ciné-Junior (sélection de courts métrages) Forum des images 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Paris 75001 Contact : 01 44 76 63 00 contact@forumdesimages.fr https://www.forumdesimages.fr/ https://www.facebook.com/Forumdesimages.Cinekids https://twitter.com/cinejeunesseFDI Cinéma

Date complète :

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Ville Paris lieuville Forum des images Paris