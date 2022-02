CinéKids Forum des images, 9 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 09 mars 2022 au mercredi 30 mars 2022 :

mercredi

de 15h00 à 18h00

Un film, un débat ou une animation et un goûter, pour tous les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans tous les mercredis et dimanches après-midi au Forum des images !

De janvier à mars, les CinéKids explorent Paris, la ville lumière qui révèle toute sa beauté et sa poésie au cinéma. Balade nocturne sur les toits en compagnie des Aristochats, escapade entre les murs du château de Versailles, école buissonnière avec le héros de Truffaut et promenade sur les quais de la Seine avec Audrey Hepburn… Le charme unique de la capitale française saura séduire les spectacteur·rices petit·es et grand·es !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE MARS !

> Mercredi 9 mars à 15h : Une vie de chat d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli

> Dimanche 13 mars à 15h : Les Quatre Cents Coups de François Truffaut

> Mercredi 16 mars à 15h : La Vie de Château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi

> Dimanche 20 mars à 15h : Idéfix et les Irréductibles de Charles Vaucelle

> Mercredi 23 mars à 15h : Zazie dans le métro de Louis Malle

> Dimanche 27 mars à 15h : Drôle de frimousse de Stanley Donen

> Mercredi 30 mars à 15h : Les Aristochats de Wolfgang Reitherman

Forum des images 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Paris 75

Forum des images 2 rue du cinéma, Westfield Forum des Halles Paris 75

Date complète :

