Date et horaire exacts : Du dimanche 03 avril 2022 au mercredi 27 avril 2022 :

Un film, un débat ou une animation et un goûter, pour tous les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans tous les mercredis et dimanches après-midi au Forum des images ! D’avril à juillet, les CinéKids invitent les familles à un véritable festival de couleurs ! Vives, pastel, chaudes ou brillantes, toutes les nuances émaillent ce programme où la grisaille n’a pas sa place. Des décors en aplats de peinture aux costumes bariolés, les films et les séances spéciales (ciné-concerts, avant-première, ciné-philo…) du programme « Colorama » ouvrent tout un monde d’images et de personnages hauts en couleurs ! DÉCOUVREZ LE PROGRAMME D’AVRIL !

> Dimanche 3 avril

à 15h : Le Concert dessiné, ciné-concert accompagné en direct par Julien Kamour, Laurent Bernard et Olivier Durand > Mercredi 6 avril

à 15h : Azur et Asmar de Michel Ocelot suivi d’un débat, dès 6 ans > Dimanche 10 avril

à 15h : Ma vie de courgette de Claude Barras suivi d’un débat, dès 8 ans > Mercredi 13 avril

à 15h : Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore suivi d’un débat, dès 7 ans > Dimanche 17 avril

à 16h : L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro, dès 3 ans > Mercredi 20 avril

à 15h : Peau d’âne de Jacques Demy suivi d’un débat, dès 7 ans > Dimanche 24 avril

à 15h : Fantasia de Walt Disney suivi d’un débat, dès 5 ans > Mercredi 27 avril

à 15h : Charlie et la chocolaterie de Mel Stuart suivi d'un atelier de création d'affiches, dès 6 ans

