.Tout public. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. Tous les mercredis et dimanches, retrouvez la formule magique des CinéKids, qui propose un film suivi d’un débat et d’un goûter, pour les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans ! Au printemps, les petites intrépides sont à l’honneur des CinéKids ! De Kiki la petite sorcière à Tomboy, de Matilda à La Reine des neiges, partez à l’aventure aux côtés d’héroïnes qui refusent de se cantonner aux visions et définitions étriquées du monde. DÉCOUVREZ LE PROGRAMME D’AVRIL ! Dimanche 2 avril à 15h – dès 5 ans La Reine des neiges 2 de Jenifer Lee et Chris Buck. Suivi d’un débat. Dimanche 9 avril à 15h- dès 8 ans Nausicaä et la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Suivi d’un débat. Mercredi 12 avril à 15h – dès 7 ans La Flibustière des Antilles de Jacques Tourneur. Suivi d’un atelier de création d’affiches. Dimanche 16 avril à 16h – dès 3 ans Rita et le crocodile de Siri Melchior. Mercredi 19 avril à 15h – dès 7 ans U de Serge Elissalde, Grégoire Solotareff. Suivi d’un débat. Dimanche 23 avril à 16h – dès 3 ans Le Mystère du Bigoulet Live-concert accompagné en direct par la Compagnie Marmouzic. Mercredi 26 avril à 15h – dès 6 ans Le Chien jaune de Mongolie de Byambasuren Davaa. Suivi d’un débat. Mercredi 30 avril à 15h – dès 6 ans et + Matilda de Danny DeVito. Suivi d’un débat. Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cinekids-2022-2023

