CinéKids au Forum des images : « Petites intrépides » Forum des images, 3 mai 2023, Paris.

Du mercredi 03 mai 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

Tous les mercredis et dimanches, retrouvez la formule magique des CinéKids, qui propose un film suivi d’un débat et d’un goûter, pour les cinéphiles en herbe de 18 mois à 8 ans !

Au printemps, les petites intrépides sont à l’honneur des CinéKids ! De Rebelle à Panda petit panda, soyez au rendez-vous pour découvrir des héroïnes aux personnalités hors du commun et bien décidées à déjouer les codes de notre société.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE MAI !

Mercredi 3 mai à 15h – dès 6 ans

Telle mère, telle fille Suivi d’un débat

Deux courts métrages sur des petites filles qui se familiarisent avec l’histoire de leur maman.

• Maman pleut des cordes d’Hugo Faucompret (2021)

• Vanille de Guillaume Lorin (2022)

Dimanche 7 mai à 16h- dès 4 ans

Alice Comedies de Walt Disney

Alice, une petite héroïne en chair et en os, vit plein d’aventures dans des mondes tout en animation. Elle traverse le Far West, une maison hantée et va même à la mer !

Quatre courts de Walt Disney drôles et mignons.

Mercredi 10 mai à 15h – dès 6 ans

Rebelle de Mark Andrews, Steve Purcell et Brenda Chapman

Au cœur des terres sauvages d’Écosse, Mérida, l’impétueuse fille du roi, a un problème : elle ne veut pas devenir une princesse. Elle préfère monter sur son cheval pour tirer des flèches plutôt que d’obéir.

Mercredi 24 mai à 15h – dès 5 ans

Agatha, ma voisine détective de Karla Von Bengston

Passionnée d’enquêtes policières, Agatha, du haut de ses 10 ans, ouvre sa propre agence de détective dans le sous-sol de son nouvel immeuble. Sa première enquête s’annonce déjà difficile…

Dimanche 28 mai à 16h- dès 3 ans

Panda petit panda de Isao Takahata

La petite Mimiko reçoit la visite de Bébé Panda et Papa Panda. Tous trois deviennent les meilleur·es ami·es du monde et vivent plusieurs aventures drôles, insolites et parfois même dangereuses.

Mercredi 31 mai à 15h – dès 7 ans

Tout en haut du monde de Rémi Chayé

Sasha, jeune aristocrate russe, part à la poursuite de son grand-père, un explorateur qui ne revint jamais de son expédition vers le grand Nord.

Le premier long métrage de Rémi Chayé est une belle histoire de famille, de passion et de découverte de soi.

