2023-01-21 – 2023-01-21

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique

C’est l’événement E-Sport de ce début d’année à Cinéjade !

Les amateurs de jeux numériques, en réseaux vont être comblés.

À l’intérieur du hall de Cinéjade, différents jeux seront en accès libre de 10h à 18h :

• bornes d’arcades,

• flipper,

• simulateurs de conduite avec casque VR,

• espaces jeux nouvelle génération (console PS5 avec FIFA 23, NBA 23…).

La plus grande des 3 salles de cinéma sera réservée aux tournois Esport, mais sera accessible gratuitement pour les spectateurs et supporters !

Après avoir réservé en ligne ou sur place, les participants pourront s’affronter (cordialement !) sur :

• 11h : FIFA 23.

Venez affronter 47 autres joueurs ou joueuses dans un tournoi endiablé de FIFA 23.

Tournoi retransmis en direct sur Twitch et animé par 2lives.

​Venez avec vos supporters et supportrices (entrée libre), vous serez dans la grande salle et le tournoi sera en direct sur grand écran !!!

Réservation FIFA 23 ICI>>>

• 13h : Super smash Bros Ultimate.

Venez affronter 47 autres joueurs ou joueuses dans un tournoi endiablé de Smash Bros Ultimate.

Tournoi retransmis en direct sur Twitch et animé par 2lives.

Venez avec vos supporters et supportrices (entrée libre), vous serez dans la grande salle et le tournoi sera en direct sur grand écran !!!

Conseillé à partir de 12 ans.

Réservation Super smash Bros ICI>>>

• 15h : Mario Kart 8 Deluxe.

Venez affronter 31 autres joueurs ou joueuses dans un tournoi endiablé de Mario Kart 8 Deluxe.

Tournoi retransmis en direct sur Twitch et animé par 2lives.

Venez avec vos supporters et supportrices (entrée libre), vous serez dans la grande salle et le tournoi sera en direct sur grand écran !!!

Réservation Mario Kart 8 Deluxe ICI>>>

Rappel ! ces tournois seront retransmis en direct sur TWITCH !

TWITCH Késako ? Une plateforme type Youtube, où les joueurs diffusent leur partie et peuvent

interagir avec leurs spectateurs.

L’entrée est libre, seuls les tournois sont au prix de 8€.

L’ensemble des jeux est accessible dès 7 ans.

Pour les tournois : l’âge conseillé est à partir de 12 ans.

Des lots seront à gagner pour les participants aux tournois.

