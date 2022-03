Cinégratos : FIST OF LEGEND Salle de l’Avenir Brest Catégories d’évènement: Brest

LE CINÉ GRATUIT : projection du film Fist of Legend, RDV jeudi 17 mars à 20h15 devant l’Avenir place Guérin à BREST Synopsis de Fist of legend (1994) En 1937, au début de la guerre sino-japonaise, Chen Zhen (Jet Li), un étudiant chinois, revient de Tokyo, où le racisme est devenu insupportable, pour rejoindre son école d’arts martiaux à Shanghai. Sur place, il apprend que son vieux maître Huo Yuan-jia a trouvé la mort au terme d’un combat truqué contre le directeur d’une école de karaté rivale.

Entrée libre

2022-03-17T20:15:00 2022-03-17T23:52:00

