Ciné’goûter : Les Mal-aimés Saint-Martin-de-Seignanx, 16 février 2022, Saint-Martin-de-Seignanx.

Ciné’goûter : Les Mal-aimés CPIE Seignanx Adour 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

2022-02-16 15:00:00 – 2022-02-16 17:00:00 CPIE Seignanx Adour 2028 Route d’Arremont

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

EUR Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Goûter offert par le CPIE si les conditions sanitaires le permettent.

Rendez-vous à 15h au CPIE.

Réservation obligatoire avant le 15 février.

Retrouvez toutes les animations du CPIE sur www.cpie-seignanx.com à la rubrique AGENDA.

+33 5 59 56 16 20

Libre de droit

CPIE Seignanx Adour 2028 Route d’Arremont Saint-Martin-de-Seignanx

