Gironde

Cinégourmands, cinéma en plein air et marché nocturne à Blaye Blaye, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Blaye. Cinégourmands, cinéma en plein air et marché nocturne à Blaye 2021-07-29 – 2021-07-29

Blaye Gironde Blaye vous propose une belle soirée d’été au coeur de la citadelle. Des food trucks vous régalent de grillades, tapas et plats cuisinés pour partager un dîner convivial entre amis ou en famille. Lors du repas, un concert réchauffera l’ambiance et vous trouverez également un vide grenier et des artisans.

Catégories d'évènement: Blaye, Gironde

