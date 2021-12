Lille L'Univers Lille, Nord Cinéforum – Rendez vous du cinéma italien L’Univers Lille Catégories d’évènement: Lille

Cinéforum – Rendez vous du cinéma italien L’Univers, 14 janvier 2022, Lille. Cinéforum – Rendez vous du cinéma italien

L’Univers, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

**Alice Rohrwacher | drame | Italie | 2018 | 2h07 min** Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T22:00:00

