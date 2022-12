CINÉFILOU : VIVE LE VENT D’HIVER Saint-Brevin-les-Pins, 4 janvier 2023, Saint-Brevin-les-Pins .

2023-01-04 – 2023-01-04

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité, un goûter offert sur une des séances proposées !

Synopsis :

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison…

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de l’animation européenne :

– Mishou de Milen Vitanov (Allemagne, Bulgarie, 2020, 8′) : La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant inattendu après la découverte d’une étrange créature.

– Chut… Petit ours de Māra Liniņa (Lettonie, 2022, 5 ‘) : Pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver, les oursons s’amusent joyeusement avec une pelote de laine.

– Luce et le Rocher de Britt Raes (Belgique, France, Pays-Bas, 2022, 13′) : L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir en commun, finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu.

– Le Bonhomme de neige de Aleksey Pochivalo (Russie, 2021, 3′) : Un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige disparaissent…

– Une visite surprise ! de Marina Moshkova (Russie, 2020, 6’) : Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur inattendu…

Sans oublier … le goûter offert en partenariat avec l »épicerie Retz’aunée.



