CINÉFILOU : VANILLE Saint-Brevin-les-Pins, 11 mai 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

CINÉFILOU : VANILLE Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière Saint-Brevin-les-Pins

2022-05-11 – 2022-05-11 Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Séance du mercredi avec goûter offert en partenariat avec l’Epicerie Retz’aunée.

“Vanille” (31′) est précédé des courts-métrages : “Kiko et les animaux” (7’30’’) et “Ton français est parfait” (4’12’’)

Synopsis :

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.

Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

Durée : 43mn

Billetterie ICI >>>

