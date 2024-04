CINÉFILOU ROQUETTE ET LES MALS-AIMÉS Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 19 mai 2024.

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Après la séance du mercredi l’épicerie Retz’aunée propose un goûter de produits bios et locaux aux jeunes cinéphiles.

Embarquez pour une aventure cinématographique inoubliable avec « Roquette & les Mal-Aimés », le nouveau volet captivant après le succès de « Les Mal- Aimés ».

Plongez dans quatre histoires riches en rencontres mémorables, explorant des univers créatifs variés, de la ville à la campagne, de la montagne à la mer.

Rencontrez des héros méconnus de la nature tels que l’ours, le requin, le corbeau, la renarde et la blairelle, filmés à hauteur d’enfants pour éveiller la curiosité, nourrir l’imagination et inspirer l’amour pour ces compagnons mal-aimés.

Une suite attendue qui charmera et inspirera, tout en continuant à ravir les fans du premier volet.

Préparez-vous à sourire, à être surpris et à être touché en plein cœur, tout en découvrant les valeurs puissantes d’amitié, de découverte et de respect de la biodiversité.

Programme

Les Bruits :C’est l’histoire d’un bruit.

Une petite comptine qui vous restera dans la tête et qui vous donnera envie de remuer les doigts.

Tralala.

Si le corbeau a su s’adapter à nos klaxons et brouhaha, est-ce qu’on peut arriver à accepter un “croâ croâ” par-ci par-là ?

Qui a vu l’ours ?

Mes parents sont des aventuriers, mais moi, les aventures, je ne les vis que dans les jeux vidéos !

Sauf cette fois là, évidemment.

Je vais te raconter ce qui s’est passé pendant mes vacances dans les Pyrénées.

La nature sauvage a marqué plein de points dans mon petit cœur de geek !

Tout ça ne serait pas arrivé sans le téléphone de ma mère.

Attends ! je te fais un dessin…

Attaques : Il était une fois, un animal marin pourvu d’une belle dentition.

Il était une fois, un mammifère terrien bien pourvu en munitions.

Bien que possédant chacun un royaume assez grand, la frontière entre les deux est toujours lieu de fréquents accrochages…

Le film raconte l’histoire de cette frontière.

Roquette et Lucie : Roquette, la renarde punk en a marre des poubelles et des steaks en barquette.

Elle taille la route pour la campagne, mais ses élans bobos sont bien vite calmés par les chasseurs.

En trouvant refuge dans un terrier, elle tombe sous le charme de Lucie qui chante le blues… mais enfin, elle voudrait bien du poulet et des chips.

Si cette fringale les met en danger, leur amitié improbable rendra les chasseurs complètement dingue.

.

