CINÉFILOU : POMPON OURS Saint-Brevin-les-Pins, 25 janvier 2023, Saint-Brevin-les-Pins .

CINÉFILOU : POMPON OURS

2 avenue des Frères Lumière Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière

2023-01-25 – 2023-01-25

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité, un goûter offert sur une des séances proposées !

Synopsis :

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?

La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.

Sans oublier … le goûter offert en partenariat avec l »épicerie Retz’aunée.

Billetterie en ligne

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2023-01-17 par