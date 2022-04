CINÉFILOU : PAS PAREIL ET POURTANT, 8 juin 2022, .

CINÉFILOU : PAS PAREIL ET POURTANT

2022-06-08 – 2022-06-08

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

Le goûter du mercredi est offert, en partenariat avec l’Épicerie Retzaunée de Saint-Brevin, donc des produits locaux !



Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence.

Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur.

Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

Programme :

– Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell (5min30)

– La Corneille blanche de Miran Miošić (9min)

– Le Moineau et l’avion de papier de Christoph Englert (11min)

– Le Renard et l’oisille de Fred et Sam Guillaume (11min57)

Durée : 40mn



Billetterie ICI >>>

dernière mise à jour : 2022-04-22 par