CINÉFILOU NON NON DANS L’ESPACE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 16 juin 2024.

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

Après la séance du mercredi l’épicerie Retz’aunée propose un goûter de produits bios et locaux aux jeunes cinéphiles.

Séances précédées d’une lecture proposée par la médiathèque Jules Verne mercredi 12/06 et samedi 15/06 dès 16h15.

Programme de deux courts métrages

– Non-Non rétrécit (2019, 26′)

Pauvre Non-Non !

Il pensait que cette journée allait être comme toutes les autres, avec un bon pique-nique et une grosse sieste dans sa chaise longue si confortable…

Mais tout bascule à cause d’un coup de vent et d’un paquet de chips coincé dans un arbre immense.

Grocroc sort la grosse artillerie une machine à rétrécir.

Et c’est alors que Non-Non passe malencontreusement devant le rayon laser rétrécissant… et devient riquiqui comme une fourmi !

– Non-Non dans l’espace (2022, 26′)

3… 2… 1… 0 !

Fin du compte à rebours, c’est l’heure d’aller planter le drapeau de Sous-Bois-Les-Bains sur la lune !

Dans un nuage de fumée et d’étincelles, la fusée de Grocroc quitte l’orbite terrestre.

En apesanteur dans l’espace, Non-Non, Magaïveur et les copains ont à peine le temps d’admirer le paysage qu’une pluie de météorites les fait dévier de leur trajectoire initiale et les envoie directement… sur une planète inconnue !

La rencontre avec Croâk, un petit homme vert, va transformer cette épopée spatiale en histoire d’amitié interplanétaire !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 11:15:00

fin : 2024-06-16

Cinéjade Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

