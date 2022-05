CINÉFILOU : LE GRAND JOUR DU LIÈVRE, 18 mai 2022, .

CINÉFILOU : LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

2022-05-18 – 2022-05-18

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité. nProgramme de 4 films d’animations en marionnettes par les Studios AB. Programme : – Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14′) : Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité ! – Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10′) : Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps ! – Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ‘) : Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries. – Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13’) : Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie. n nBilletterie ICI >>>

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité. nProgramme de 4 films d’animations en marionnettes par les Studios AB. Programme : – Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14′) : Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité ! – Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10′) : Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps ! – Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ‘) : Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries. – Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13’) : Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie. n nBilletterie ICI >>>

dernière mise à jour : 2022-05-13 par