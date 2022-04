CINÉFILOU : C’EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME Saint-Brevin-les-Pins, 27 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

CINÉFILOU : C’EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-27 – 2022-04-27 Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

À noter que la séance du mercredi est accompagnée d’un goûter offert, en partenariat avec l’Épicerie Retz’aunée de Saint-Brevin, ce qui induit des gourmandises provenant de nos producteurs locaux !

Tout feu tout flamme !

ZÉBULON LE DRAGON et ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS

De Max Lang, Daniel Snaddon et Sean Mullen.

De ses débuts à l’école des dragons à ses premiers pas comme ambulancier découvrez un jeune dragon aussi attachant que maladroit.

ZÉBULON LE DRAGON

Un programme de trois courts-métrages :

-CYCLE de Sytske Kok, Sophie Olga, 2018, Pays-Bas (2 mn) : Un grand-père aide sa petite fille à faire du vélo.

-COEUR FONDANT de Benoit Chieux, 2019, France (11 mn) : Dans son petit sac, Anna porte un “cœur fondant” mais pour le partager avec son ami, elle doit traverser une forêt hantée…

-ZÉBULON LE DRAGON, 2018, Grande-Bretagne (26 mn) : Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse…

Durée : 26mn

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS

Programme :

– LA PRINCESSE ET LE BANDIT – Un film de Mariya Sosnina et Mikhail Aldashin – Russie – 2020 (3’30)

Il était une fois, une princesse amoureuse d’un bandit…

– VIVE LES MOUSQUETAIRES ! – Un film d’Anton Dyakov – Russie – 2017 (5’30)

Le monde est au bord de l’abîme, il n’y a plus d’espoir. C’est alors qu’arrive un héros intrépide.

– LA PRINCESSE AUX GRANDES JAMBES – Un film d’Anastasia Zhakulina – Russie – 2020 (8’)

Les parents de la princesse organisent un bal pour lui trouver un époux. Mais sa taille gigantesque effraie les prétendants…

– ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS – Un film de Sean Mullen – Grande-Bretagne – 2020 (26′)

Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse Perle accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atterrir au château. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie…

Durée : 43mn



Billetterie ICI >>>



cinejade@tourisme-saint-brevin.fr +33 2 40 39 39 39

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins

