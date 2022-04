CINÉFILOU : C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE !, 23 avril 2022, .

CINÉFILOU : C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE !

2022-04-23 – 2022-04-23

Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

À noter que la séance du mercredi est accompagnée d’un goûter offert, en partenariat avec l’Épicerie Retz’aunée de Saint-Brevin, ce qui induit des gourmandises provenant de nos producteurs locaux !

C’est magic ! À la baguette !

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS et MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon.

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos !

La sorcière dans les airs

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller…

Durée : 25mn

Monsieur Bout-de-Bois

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

Durée : 27mn



Billetterie ICI >>>



Un film court, ou plusieurs courts-métrages, un son moins fort en salle, et pas de pub, un film classé art et essai, donc un film visant à éveiller la curiosité des enfants et leur goût pour le cinéma dans toute sa diversité.

À noter que la séance du mercredi est accompagnée d’un goûter offert, en partenariat avec l’Épicerie Retz’aunée de Saint-Brevin, ce qui induit des gourmandises provenant de nos producteurs locaux !

C’est magic ! À la baguette !

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS et MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert et Daniel Snaddon.

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos !

La sorcière dans les airs

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller…

Durée : 25mn

Monsieur Bout-de-Bois

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

Durée : 27mn



Billetterie ICI >>>



dernière mise à jour : 2022-04-22 par