En attendant le 34ème Festival international du film lesbien et féministe de Paris prévu en octobre 2022, Cineffable et la médiathèque Marguerite Duras vous invitent à une projection de courts métrages.

Le festival Cineffable est né à Paris en 1989 d’un ciné-club qui regroupait tous les mois une poignée de lesbiennes, désireuses de construire une représentation d’elles-mêmes, à une époque où il n’y avait que très peu d’images, et encore moins d’images positives et valorisantes, de lesbiennes sur les écrans de télévision et de cinéma.

Aujourd’hui Cineffable a bien grandi puisqu’il regroupe plusieurs milliers de spectatrices chaque année à la Toussaint, pendant 3 à 4 jours, et propose une programmation articulée autour de films venus du monde entier à thématique féministe et lesbienne réalisés exclusivement par des femmes. C’est également un lieu d’échanges, de concerts, de rencontres avec des artistes, d’ateliers et d’expositions.

En plus du rendez-vous annuel à la Toussaint, Cineffable propose des projections et événements culturels en partenariat avec des lieux ou des associations à Paris et dans les régions, pour montrer à toutes et tous des films très divers par leurs thèmes, styles et pays d’origine et qui ne sont bien souvent montrés nulle part ailleurs.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)



Contact : 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://twitter.com/DurasBib

Cinéma;LGBT

