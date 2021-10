Cineffable Médiathèque Marguerite Duras, 28 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Dans le cadre du 33ème Festival international du film lesbien et féministe de Paris, Cineffable et la médiathèque Marguerite Duras vous invitent à une projection

Projection le jeudi 28 octobre, à 19h30 (programmation à venir).



A propos du festival



Le festival est né en 1989 d’un ciné-club qui regroupait tous les mois une poignée de lesbiennes parisiennes, mécontentes de la petite place accordée aux films lesbiens pendant le Festival de films de femmes de Créteil.

Il permet de projeter les films de réalisatrices pour les lesbiennes, par les lesbiennes et a lieu tous les ans, C’est un temps fort qui permet de montrer des images de lesbiennes, des images féministes, de susciter des débats et des rencontres et de s’ouvrir à tous les arts.

Ouvert uniquement aux femmes, ce festival se double de projections et d’événements culturels Hors les murs en partenariat avec des lieux ou des associations à Paris et dans les régions, pour montrer à toutes et tous des films très divers par leurs thèmes, styles et pays d’origine et qui ne sont bien souvent montrés nulle part ailleurs.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (600m) 3, 3bis : Gambetta (655m)



Contact :médiathèque Marguerite Duras 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://twitter.com/durasbib

