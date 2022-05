Cinéfamille : C’EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME, de Max lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Cinéfamille : C'EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME, de Max lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, le dimanche 29 mai à 15:00

_Séance spéciale : Cinéfamille (Les séances Ciné familles sont accessibles au tarif de 1,8€ sur présentation d’une contremarque à retirer dans plusieurs structures tourquennoises et à présenter à la caisse du Fresnoy. Liste des lieux où retirer les contremarques sur le site du Fresnoy : Ciné familles | Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains)_ **C’EST MAGIC ! TOUT FEU, TOUT FLAMME** **de Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen** **2022 | 53min | VF** À partir de 3 ans De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que maladroit !

1.80€, tarif unique

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing Nord

