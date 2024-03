CINÉetc. : La grande ville / Mahanagar L’Alliage Olivet, vendredi 12 avril 2024.

CINÉetc. : La grande ville / Mahanagar Comédie dramatique indienne, suivie d’un débat Vendredi 12 avril, 20h30 L’Alliage Gratuit sans inscription

Projection suivie par une conférence/débat pilotée par Benoit Lenglet, professeur de cinéma au lycée Pothier, et présentée par la classe de Terminale option cinéma.

Subrata Mazumdar, modeste employé de banque à Calcutta, a du mal à subvenir aux besoins de sa famille. Enfreignant les traditions, sa femme Arati se décide à chercher du travail et devient représentante en porte à porte. Son mari accepte mal cette situation mais suite à un krach, il est licencié et le travail de sa femme devient d’autant plus nécessaire. C’est alors qu’une collègue anglaise d’Arati est victime d’une injustice de leur patron. Par solidarité pour elle mais au risque de perdre son propre emploi, Arati décide de prendre sa défense…

Film de Satyajit Rayr – Inde – 1986 – 2h15min

Tous publics

Ouverture des portes à 20h et du bar à 19h

L'Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

