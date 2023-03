Cinédébats : Il nous reste la colère Cinéma Les Studios, 9 mars 2023, Brest .

Cinédébats : Il nous reste la colère

2023-03-09 – 2023-03-09

L’association TERMAJI et le Cinéma Les Studios de Brest organisent un cinédébat, en partenariat avec Les Amis du Monde Diplomatique. En présence des réalisateurs Jamila JENDARI et de Nicolas BEIRNAERT, et de Philippe POUTOU acteur de ce film documentaire, venez découvrir ce documentaire de 2022.

Il nous reste la Colère

Synopsis :

En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et ses mille emplois. La joie de la victoire laisse rapidement place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de montage en 2020. Il nous reste la colère retrace leur dernière année de combat, dressant le portrait d’un groupe emmené par Philippe Poutou. Une lutte menée avec énergie et humour, faite d’espoirs et de doutes.

Informations pratiques :

Entrée au tarif ciné art et essais.

20h – Cinéma Les Studios, Brest.

+33 2 98 46 25 58 https://www.cine-studios.fr/

Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès Brest

