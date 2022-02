CINEDEBAT: LE COMBAT DU SIÈCLE POUR LA LIBERTÉ D’INFORMER Brest, 25 février 2022, Brest.

CINEDEBAT: LE COMBAT DU SIÈCLE POUR LA LIBERTÉ D’INFORMER Patronage Laïque Guérin 1 Rue Alexandre Ribot Brest

2022-02-25 – 2022-02-25 Patronage Laïque Guérin 1 Rue Alexandre Ribot

Brest Finistère

Hacking justice

Julian ASSANGE

Débat animé par Etienne GUILLAUD, sociologue.

Fidèle au principe Cypherpunk « vie privée pour les plus faibles, transparence pour les puissants », Julian Assange a créé WikiLeaks en 2006, outil de publication crypté qui a permis la fuite de millions de documents classifiés ou secrets, mettant au jour les pratiques des gouvernements et des multinationales concernant la guerre, l’espionnage et la corruption. Les fuites transmises à WikiLeaks en 2010 par l’analyste de l’US Army Chelsea Manning constituent les révélations les plus importantes de l’histoire sur les crimes de guerres et les mensonges des États-Unis. Julian Assange est alors devenu une cible.

Ce documentaire commence en 2012, lorsque le fondateur de WikiLeaks se réfugie dans l’ambassade d’Équateur à Londres où il restera confiné drastiquement jusqu’à son arrestation en 2020 en vue de son procès en extradition aux États-Unis. Pendant sept ans, à l’intérieur de l’ambassade et à travers le monde, Clara López Rubio et Juan Pancorbo ont suivi, pas à pas, la défense de Julian Assange, coordonnée par le célèbre avocat Baltasar Garzón. Une histoire aux implications politiques profondes sur la justice et la liberté d’informer.

Un film de Clara LOPEZ RUBIO et de Juan PANCARBO – Film documentaire / 1h30 /Version Originale sous-titrée en Français (nouvelle version).

En pratique :

Vendredi 28 janvier 2022 à 20 h – PL Guérin – 1 rue Alexandre RIBOT à Brest (quartier kérigonan)

ENTREE LIBRE PARTICIPATION, les fonds collectés seront transmis aux Mutins de Pangée qui militent pour la diffusion de ce film dans le cadre des soutiens à J ASSANGE. Pour plus de confort, apportez votre coussin ! Partenaires de la soirée : Mutins de Pangée, Pl Guérin et Termaji

+33 2 98 80 08 42

Patronage Laïque Guérin 1 Rue Alexandre Ribot Brest

