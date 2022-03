CinéDébat – Douce France, de Geoffrey Couanon Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie Paris Catégorie d’évènement: Paris

CinéDébat – Douce France, de Geoffrey Couanon Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie, 31 mars 2022, Paris. CinéDébat – Douce France, de Geoffrey Couanon

Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie, le jeudi 31 mars à 18:15

L’AGEP, Green Wave et CINE FAC organisent une séance de CinéDébat du film Douce France de Geoffrey Couanon. **Jeudi 31 mars à 18H15** Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu 75005 Paris **Amphi 45A** Métro Jussieu **Synopsis :** Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! Entrée gratuite, réservation conseillée. [Info et réservation](http://www.cinefac.fr/ap.asp?EvID=407)

Entrée gratuite, réservation conseillée.

L’AGEP, Green Wave et CINE FAC organisent une séance de CinéDébat du film Douce France de Geoffrey Couanon, le jeudi 31 Mars 2022 à 18H15, Jussieu. Entrée gratuite. Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie 4 Place Jussieu 75005 Paris Paris Quartier Saint-Victor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:15:00 2022-03-31T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie Adresse 4 Place Jussieu 75005 Paris Ville Paris lieuville Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie Paris

Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CinéDébat – Douce France, de Geoffrey Couanon Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie 2022-03-31 was last modified: by CinéDébat – Douce France, de Geoffrey Couanon Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie Sorbonne Université,Campus Pierre et Marie Curie 31 mars 2022 campus Pierre et Marie Curie Paris Paris Sorbonne Université

Paris