Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé Cinécyclo Tour – Étape à Courboyer Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Cinécyclo Tour – Étape à Courboyer Perche en Nocé, 11 août 2021-11 août 2021, Perche en Nocé. Cinécyclo Tour – Étape à Courboyer 2021-08-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-11 00:00:00 00:00:00 Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé Orne La Véloscénie en partenariat avec Cinécyclo organise une tournée de cinéma itinérant de Paris au Mont-Saint-Michel. Le 11 août, ils poseront leurs bagages à Courboyer. Le concept est simple : dès la nuit tombée, il suffira de pédaler tour à tour sur un vélo pour diffuser des petits films sur grand écran . Un film inédit et produit en local devrait venir clore la soirée : surprise ! (limité à 120 personnes, gratuit).

Dans le cadre de l’événement, plusieurs animations sont organisées en amont :

– des dégustations de cidre du Perche (limité à 10 personnes) : 5€ par personne

– des balades attelées de 16h à 20h : 3€ pour les plus de 12 ans, 2€ pour les 4-12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans

– des visites du jardin potager : gratuit

– une visite crépusculaire accompagnée du domaine de Courboyer : gratuit. Pour l’occasion la boutique et le manoir seront ouverts jusqu’à 20h et la visite libre du manoir sera gratuite de 18h30 à 20h. Réservation obligatoire pour chaque animation et pour la diffusion des films.

Renseignements auprès de la Maison du Parc au 02 33 25 70 10 ou par mail à info.tourisme@parc-naturel-perche.fr. www.parc-naturel-perche.fr. La Véloscénie en partenariat avec Cinécyclo organise une tournée de cinéma itinérant de Paris au Mont-Saint-Michel. Le 11 août, ils poseront leurs bagages à Courboyer. Le concept est simple : dès la nuit tombée, il suffira de pédaler tour à tour… La Véloscénie en partenariat avec Cinécyclo organise une tournée de cinéma itinérant de Paris au Mont-Saint-Michel. Le 11 août, ils poseront leurs bagages à Courboyer. Le concept est simple : dès la nuit tombée, il suffira de pédaler tour à tour sur un vélo pour diffuser des petits films sur grand écran . Un film inédit et produit en local devrait venir clore la soirée : surprise ! (limité à 120 personnes, gratuit).

Dans le cadre de l’événement, plusieurs animations sont organisées en amont :

– des dégustations de cidre du Perche (limité à 10 personnes) : 5€ par personne

– des balades attelées de 16h à 20h : 3€ pour les plus de 12 ans, 2€ pour les 4-12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans

– des visites du jardin potager : gratuit

– une visite crépusculaire accompagnée du domaine de Courboyer : gratuit. Pour l’occasion la boutique et le manoir seront ouverts jusqu’à 20h et la visite libre du manoir sera gratuite de 18h30 à 20h. Réservation obligatoire pour chaque animation et pour la diffusion des films.

Renseignements auprès de la Maison du Parc au 02 33 25 70 10 ou par mail à info.tourisme@parc-naturel-perche.fr. www.parc-naturel-perche.fr. dernière mise à jour : 2021-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Étiquettes évènement : Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Maison du Parc Courboyer Ville Perche en Nocé