Cinécyclo Tour Chartres, 21 juillet 2022, Chartres.

Cinécyclo Tour

9 Rue de Launay Chartres Eure-et-Loir OT CHARTRES

2022-07-21 – 2022-07-21

Chartres

Eure-et-Loir

Chartres

Une tournée de cinéma électriquement autonome sur la Véloscenie cet été !

Du 16 juillet au 3 août, La Véloscénie, l’association Cinécyclo et 10 villes étapes vous présentent une tournée de cinéma « vélo-propulsée ». Découvrez le concept de cet événement itinérant le jeudi 21 juillet à Chartres.

Grâce à un kit de projection compact et alimenté par un vélo-générateur, tout devient possible, le camping s’improvise salle de cinéma le temps d’une chaude soirée d’été. A la nuit tombée, celles et ceux qui le souhaitent viennent pédaler sur le vélo-générateur pour diffuser le documentaire « Léno par Hélène Boucher » qui raconte l’histoire de cette figure chartraine, pionnière de l’aviation dans l’entre-deux guerre.

Restauration sur place avec 2 foodtruck et espace de pique-nique.

Le jeudi 21 juillet à partir de 18 heures, rendez-vous au camping de Chartres pour vivre la magie d’une séance de cinéma en plein-air dans le cadre d’une tournée de cinéma sur l’itinéraire La Véloscénie, Paris – Le Mont Saint-Michel à vélo.

Un évènement gratuit et ouvert à tous !

veloscenie@gmail.com https://www.veloscenie.com/cinecyclo-tour

La Véloscenie

Chartres

