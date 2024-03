Cinécyclo Musée de plein air des maisons comtoises Nancray, samedi 18 mai 2024.

Samedi 18 mai, 20h00 Musée de plein air des maisons comtoises

Cinécyclo est un concept unique et innovant alliant itinérance à vélo, action culturelle et sensibilisation environnementale. Son dispositif permet d’organiser des séances de cinéma intégralement alimentées par l’énergie fournie par le·la cycliste. Il peut se déployer n’importe où, et chaque spectateur est invité à pédaler durant la séance pour produire l’énergie nécessaire à la projection. Cette technologie est adaptée aux impératifs de l’itinérance à vélo : légèreté, robustesse et adaptabilité. Le kit entier peut donc tenir sur un porte bagage ou dans une remorque tractée.

La sélection de court-métrages qui sera présentée au musée sera orientée autour de la protection de la biodiversité et des changements nécessaires dans nos sociétés.

Musée de plein air des maisons comtoises Rue du musée, 25360 Nancray Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 55 29 77 http://www.maisons-comtoises.org Découvrez sur 15 ha un musée éco’logique unique en France. Authentique fruitière à comté, ferme à tuyé, maison de grès rose et son charri, grange à colombage… pas moins de trente édifices traditionnels comtois des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles, avec mobilier d’époque, ont été démontés de leur lieu d’origine et remontés sur le site.

© Musée des Maisons comtoises