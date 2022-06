Cinécyclo Fontenay-près-Vézelay Fontenay-près-Vézelay Catégories d’évènement: Fontenay-près-Vézelay

Yonne

Cinécyclo Fontenay-près-Vézelay, 1 juillet 2022, Fontenay-près-Vézelay. Cinécyclo

48 Grande Rue – Soeuvres Au Moulin de Vézelay Fontenay-près-Vézelay Yonne Au Moulin de Vézelay 48 Grande Rue – Soeuvres

2022-07-01 – 2022-07-01

Au Moulin de Vézelay 48 Grande Rue – Soeuvres

Fontenay-près-Vézelay

Yonne Fontenay-près-Vézelay Projection de courts métrages en plein air. Cette projection est participative, le public sera invité à pédaler quelques minutes pour alimenter le projecteur en électricité. contact@moulin-pres-vezelay.fr +33 3 86 81 98 68 Projection de courts métrages en plein air. Cette projection est participative, le public sera invité à pédaler quelques minutes pour alimenter le projecteur en électricité. Au Moulin de Vézelay 48 Grande Rue – Soeuvres Fontenay-près-Vézelay

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-près-Vézelay, Yonne Other Lieu Fontenay-près-Vézelay Adresse Fontenay-près-Vézelay Yonne Au Moulin de Vézelay 48 Grande Rue - Soeuvres Ville Fontenay-près-Vézelay lieuville Au Moulin de Vézelay 48 Grande Rue - Soeuvres Fontenay-près-Vézelay Departement Yonne

Fontenay-près-Vézelay Fontenay-près-Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-pres-vezelay/

Cinécyclo Fontenay-près-Vézelay 2022-07-01 was last modified: by Cinécyclo Fontenay-près-Vézelay Fontenay-près-Vézelay 1 juillet 2022 48 Grande Rue - Soeuvres Au Moulin de Vézelay Fontenay-près-Vézelay Yonne

Fontenay-près-Vézelay Yonne