Mayenne Lignières-Orgères Une tournée à vélo & des projections vélo-propulsées !

Du 16 juillet au 3 août, La Véloscénie et l’association Cinécyclo vous présentent une tournée de cinéma itinérante « vélo-propulsée ». Découvrez le concept de cet événement itinérant le samedi 30 juillet à Lignières-Orgères. Sur place, à 14h, randonnée vélo avec l’association « faites du Vélo » (2 parcours au choix : 30 km ou 70km), à partir de 16h00, marché artisanal, restauration à partir de 19h.

Projection gratuite à partir de 21h45.

