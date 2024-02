Cinécolor à Cajarc Cajarc, mardi 13 février 2024.

Un festival d’images tout en nuance. Au programme des séances de cinéma, des ateliers et des animations !

Présenté par L’Astrolabe Grand-Figeac, dans le cadre du Festival Graines de Moutards

Projections Sirocco et le royaume des courants d’air

Film d’animation de Benoit Chieux 1h20

Mardi 13 février de 14h à 17h

Cajarc, salle des fêtes Espace Françoise-Sagan

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret

vers le royaume des courants d’air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées

l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver et

affronter Sirocco, le maître des vents et des tempêtes…

Pour qui à partir de 6 ans

Atelier à la suite de la projection du mardi 13 février à Cajarc, participez à un atelier pour découvrir en famille la magie des couleurs à travers plusieurs petites expériences ludiques et créatives. Présenté par Cinélot, la Maison des arts Georges et Claude Pompidou et la Locollective EUR.

