Cinécolor à Assier Assier, mercredi 14 février 2024.

Un festival d’images tout en nuance. Au programme des séances de cinéma, des ateliers et des animations !

Présenté par L’Astrolabe Grand-Figeac, dans le cadre du Festival Graines de Moutards

Atelier Dessiner sur la pellicule de cinema et projection

La naissance des oasis

Programme de 5 court-métrages d’animation (41 min)

Mercredi 14 février, 14h30 atelier / 15h45 projection, Atelier Dessiner sur la pellicule de cinéma suivi de la projection

Atelier Dessiner sur la pellicule de cinéma voilà un programme original ! Cette technique de cinéma expérimental est une activité très ludique pour petits et grands, dont vous pourrez ensuite admirer le résultat projeté sur grand écran, grâce à un projecteur de 35mm. Et chaque participant pourra repartir avec son morceau de pellicule.

Un jardin plein de mystères, de gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver…

Pour qui de 5 à 99 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:30:00

fin : 2024-02-14

salle socio-culturelle

Assier 46320 Lot Occitanie

