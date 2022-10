Cinécologie – Documentaire de Salome Jashi au Cinéma Rex

2022-11-07 – 2022-11-07 « Taming The Garden »: Documentaire de Salome Jashi.

Taming the Garden suit le périple des arbres déracinés destinés au jardin d’éden que souhaite créer un homme très fortuné. A chaque déracinement, des tensions éclatent entre les travailleurs et les villageois géorgiens.

Le film met en relief la facilité avec laquelle les racines d’un peuple peuvent être détruites au profit d’individus, déconnectés de la nature environnante, qu’ils s’approprient.

Programme à télécharger !

