2022-10-28 20:30:00

Lot-et-Garonne Tonneins Lot-et-Garonne Conférence « L’Enjeu Écologique du XXIème Siècle: Théorie et idées reçues » à 20h30.

Le réchauffement climatique ou l’extinction d’espèces sont des phénomènes maintenant ancrés dans la réalité de chacun, mais certains phénomènes importants restent méconnus, malgré leur gravité similaire (acidification des océans, phénomènes d’albédo…). Comment ceux-ci peuvent-ils nous aider à comprendre certains évènements de notre quotidien ? Et quels biais, voire fake news, omniprésents au sujet de notre planète peut-on facilement discréditer grâce à la compréhension de ces phénomènes scientifiques simples ?

La vulgarisation de théories climatologiques et géologiques, ainsi qu’un debunkage assidu de fausses idées communes sont au cœur de cette conférence, que l’on parle de climat, d’écosystèmes, et même d’histoire.

– Par Hugo Hardy, Conférencier climat, géologie et société.

