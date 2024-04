CINECO: RIDDLE OF FIRE Saint-Germain-de-Calberte, samedi 22 juin 2024.

CINECO: RIDDLE OF FIRE Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Le film « Riddle of Fire » sera diffusé à la salle polyvalente.

Durée: 1h54

Genre Action, Aventure, Comédie

Tout public

Origine Etats-Unis (VO)

Synopsis:

Il était une fois un trio d’enfants cherchant à craquer le code parental de leur nouvelle cons…

Le film « Riddle of Fire » sera diffusé à la salle polyvalente.

Durée: 1h54

Genre Action, Aventure, Comédie

Tout public

Origine Etats-Unis (VO)

Synopsis:

Il était une fois un trio d’enfants cherchant à craquer le code parental de leur nouvelle console et aussi la parfaite recette de la blueberry pie, une secte de braconniers qui ne cessent de se chicaner, une petite fille qui a des dons elfiques… Un premier long métrage dont le budget est aussi lilliputien que sont géantes sa sophistication formelle et sa liberté épique. Comme si, dans une forêt enchantée du Wyoming, Tom Sawyer, le Club des cinq et les Goonies s’étaient donné rendez-vous pour faire un jeu de plateau autour d’un feu de camp. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 21:00:00

fin : 2024-06-22

Salle polyvalente

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

L’événement CINECO: RIDDLE OF FIRE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2024-03-28 par 48 OT des Cévennes au mont Lozère