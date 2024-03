CINÉCO MAY DECEMBER – TODD HAYNES Sainte-Croix-Vallée-Française, dimanche 26 mai 2024.

CINÉCO MAY DECEMBER – TODD HAYNES Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Diffusion du film May December de Todd Haynes à 18h au Piboulio.

Comédie drôle et tragique – Durée 01h57 min

Origine Etats-Unis (VO)

Synopsis Vingt ans après que leur histoire d’amour ait fait les choux gras de la presse, Gracie Atherton-Yu et son mari Joe de 23 ans son cadet se préparent à la rentrée de leurs jumeaux au lycée. Lorsque l’actrice hollywoodienne, Elizabeth Berry, vient passer du temps avec la famille pour mieux comprendre Gracie, qu’elle va incarner dans un film, la dynamique familiale s’effiloche. Joe a l’impression d’être passé à côté de sa jeunesse. Parallèlement, Elizabeth et Gracie s’étudient mutuellement, les similitudes et les différences entre les deux femmes commencent alors à s’estomper… Sélection Officielle en compétition au Festival de Cannes 2023. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 18:00:00

fin : 2024-05-26

Le Piboulio

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

