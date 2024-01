CINÉCO: L’HOMME D’ARGILE Gorges du Tarn Causses, jeudi 4 avril 2024.

CINÉCO: L’HOMME D’ARGILE Gorges du Tarn Causses Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 21:00:00

2024-04-04

L’homme d’argile

France, 2023, 1h34

D’Anais Tellenne

Avec Emmanuelle Devos, Raphaël Thiéry

Drame sculpté, Romance

VF

Avec son œil borgne, sa carrure imposante et ses presque soixante ans, Raphaël le sait, il fait peur aux gens. Il vit avec sa mère dans un pavillon situé sur le vaste domaine du manoir dont il est le gardien. Depuis que les propriétaires sont morts, il mène une existence tranquille. Tout bascule la nuit où l’héritière, Garance sculptrice déjantée (interprétée par Emmanuelle Devos), revient dans la demeure familiale…

Quand on observe une œuvre d’art, on se demande toujours ce qu’a voulu dire l’artiste. Qu’est-ce qu’il ou elle a pensé? À l’inverse, le film nous propose le point de vue de la muse, celui ou celle qui est source d’inspiration. Progressivement on se laisse glisser dans ses pensées, ses émotions, jusqu’à ressentir pleinement les effets du regard de l’autre. On rentre alors dans un véritable tableau, qui met tous nos sens en éveil. Un conte mené avec habileté, une ambiance à la fois intense, légère et poétique.

EUR.

Salle des fêtes

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



