CINÉCO: LES CHARIOTS DE FEU Ispagnac, vendredi 17 mai 2024.

CINÉCO: LES CHARIOTS DE FEU Ispagnac Lozère

Les chariots de feu

USA GB, 2023 (reprise de 1981), 1h59

De Hugh Hudson

Avec Nigel Havers, Ian Holm, John Gielgud

Drame Histoire

Version originale sous titrée

Dans les années vingt, deux athlètes britanniques prédisposés pour la course à pied se ser…

Les chariots de feu

USA GB, 2023 (reprise de 1981), 1h59

De Hugh Hudson

Avec Nigel Havers, Ian Holm, John Gielgud

Drame Histoire

Version originale sous titrée

Dans les années vingt, deux athlètes britanniques prédisposés pour la course à pied se servent de leur don, l’un pour combattre les préjugés xénophobes, l’autre pour affirmer sa foi religieuse.

Un film sur la course, et plus précisément sur deux coureurs aux personnalités diamétralement opposées. Le film traite également du dépassement de soi et de l’amitié. Les personnages ont une réelle profondeur. Enfin que dire de la musique…

A revoir en version numérique 4K restaurée avec son HD en ouverture d’une nouvelle initiative de Cinéco Ciné Retrouvailles ! Le cinéma de toujours, toujours dans votre cinéma. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17

Salle multimédia, mairie

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

L’événement CINÉCO: LES CHARIOTS DE FEU Ispagnac a été mis à jour le 2024-04-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes