CINÉCO LÉO Pied-de-Borne, samedi 20 avril 2024.

CINÉCO LÉO Pied-de-Borne Lozère

Diffusion du film Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci de Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon, sortie en 2024, durée 01h37min, genre Animation, origine Irlande, USA (VF)

Synopsis Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau.

Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde.

Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

Tarif 4€ 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20

Salle polyvalente

Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie

