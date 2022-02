Cinéco – « Le sommet des dieux » et Eiffel » Chambon Chambon, 12 mars 2022, ChambonChambon.

Cinéco – « Le sommet des dieux » et Eiffel » Chambon Chambon

2022-03-12 – 2022-03-12

Chambon Gard Chambon Chambon Gard

Chambon

« Le sommet des dieux » à 18h00 Sortie en : 2021Durée : 01h30minGenre : Animation/ AventureMention : Dès 8 ans, pour un public adulte et famille Origine : France (VF)De : Patrick ImbertAvec : Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, Damien BoisseauSynopsis A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.Critique Le Sommet des Dieux est un film d’animation totalement renversant. Avec sa réalisation millimétrée, ses plans incroyables, son design et ses dessins hivernaux et sa musique qui nous transporte, comment ne pas être touché par ce film aux valeurs profondes. À couper le souffle. Un film épatant, d’aventure et de réflexion, à découvrir en famille. Le dessin animé du moment. »Eiffel » à 20h30 Sortie en : 21Durée : 01h49minGenre : Drame, BiopicMention : Dès 10 ans Origine : France, Allemagne (VF)De : Martin BourboulonAvec : Romain Duris, Emma Mackey, Pierre DeladonchampsSynopsis Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.Critique Le beau travail sur la lumière et l’énergie de ses interprètes, Romain Duris et Emma Mackey, évitent le piège de la reconstitution poussiéreuse. Sans doute que le film ne sent pas assez la sueur et la graisse mécanique. Mais il renoue avec un cinéma français ambitieux, populaire et généreux.*Infos pratiques :- Rendez-vous le samedi 12 Mars 2022- Où? : Le Chambon- Quand? : Séance à 18h00 pour « Le sommet des dieux » et à 20h30 pour « Eiffel »- Tarifs : Tarif plein 6 euros, tarif réduit 4 euros- Informations complémentaires auprès de Cinéco, par téléphone au 04 66 45 94 41, ou sur leur site internt : www.cineco.org

+33 4 66 45 94 41 http://www.cineco.org/

Droits libres

Chambon Chambon

dernière mise à jour : 2022-02-16 par