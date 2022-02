Cinéco – « Le peuple loup » Rousson Rousson RoussonRousson Catégories d’évènement: Gard

Rousson

Cinéco – « Le peuple loup » Rousson Rousson, 2 mars 2022, RoussonRousson. Cinéco – « Le peuple loup » Rousson Rousson

2022-03-02 – 2022-03-02

Rousson Gard Rousson Rousson Gard Rousson « LE PEUPLE LOUP » à 17h30 : Sortie en : 2021Durée : 01h43minGenre : Animation, Aventure, Famille, FantastiqueMention : Dès 8 ans Origine : U.S.A., Irlande (VF)De : Tomm Moore, Ross StewartAvec : Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge BiavanSynopsisEn Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !CritiqueUne fable écolo folk portée par une direction artistique d’une élégance rare […]. Derrière une fausse simplicité, le film brille par sa maîtrise du dessin à la main, du décor peint, et la méticulosité de ses compositions.* Infos pratiques :- Rendez-vous le 02 Mars 2022- Où? : Rousson- Quand? : Début de la séance à 17h30 – Tarifs : 6 euros tarif plein, 4 euros tarif réduit- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 45 94 41 ou sur le site internet : www.cineco.org +33 4 66 45 94 41 http://www.cineco.org/ Droits libres

Rousson Rousson

dernière mise à jour : 2022-02-15 par CEVENNES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Gard, Rousson Autres Lieu Rousson Rousson Adresse Ville RoussonRousson lieuville Rousson Rousson Departement Gard

Rousson Rousson RoussonRousson Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussonrousson/

Cinéco – « Le peuple loup » Rousson Rousson 2022-03-02 was last modified: by Cinéco – « Le peuple loup » Rousson Rousson Rousson Rousson 2 mars 2022 gard Rousson

RoussonRousson Gard