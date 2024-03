CINÉCO LE NOM DE LA ROSE – JEAN-JACQUES ANNAUD Pont de Montvert Sud Mont Lozère, jeudi 25 avril 2024.

Diffusion du film Le nom de la rose de Jean-Jacques Annaud à 21h à la salle polyvalente.

Aventure Policier Classique –Durée 02h12min

Origine France (VO)

Synopsis En l’an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l’enquête. C’est l’époque où l’Eglise, en pleine crise, se voit disputer son pouvoir spirituel et temporel. C’est aussi l’apogée de l’inquisition. Un thriller moyenâgeux très attendu préparé avec soin pendant trois ans, respectant le mieux possible l’époque et qui a coûté la bagatelle de dix-neuf millions de dollars. C’est également un film de Jean-Jacques Annaud toujours passionnément entraîné par ses sujets. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25

Salle Polyvalente

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

