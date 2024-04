CINÉCO: LE DERNIER DES JUIFS Salle Polyvalente Espace Stevenson Cassagnas, dimanche 21 avril 2024.

Le Dernier des Juifs

France, 2024, 1h30

De Noé Debré

Avec Michael Zindel, Agnès Jaoui, Solal Bouloudnine

Comédie mélancolique

VF

Bellisha a 27 ans et mène une vie de petit retraité, il va au café, fait le marché, flâne dans la cité… Il vit chez sa mère Giselle, qui sort très peu et à qui il fait croire qu’il est solidement intégré dans la vie active. Le vent tourne quand Giselle s’aperçoit qu’ils sont les derniers juifs de leur cité.

Loin de poser ses personnages en victimes, ce premier long métrage dit l’antisémitisme aussi bien que l’entraide et le vivre-ensemble, tout en touchant à l’universel par la question du deuil. Presque malgré lui, Bellisha apporte la paix autour de lui. Une pépite de drôlerie et de mélancolie. Une comédie audacieuse et très réussie. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 20:30:00

fin : 2024-04-21

Salle Polyvalente Espace Stevenson Ancienne gare

Cassagnas 48400 Lozère Occitanie

